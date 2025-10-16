Si vede, si sente, che ancora non ha smaltito la delusione che cova dentro, ma è un guerriero e mantiene la fierezza di chi vuole tenere alto il livello di orgoglio, di autostima. E’ un Walter Vangioni, come sempre elettrico, quello che si presenta in sala stampa: "Volete sapere se sono deluso? Certo che lo sono, anche perché è la seconda volta consecutiva che prendiamo gol nel recupero, ma alla fine è giusto riconoscere che il pareggio è il risultato più giusto. È chiaro però che dobbiamo essere più attenti, perché questo sarà un campionato aperto fino alla fine credo a cinque squadre. Non si possono perdere punti in questo modo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Certo che sono deluso, ma il risultato è giusto"