Cernusco emergenza medici di base | La Regione metta in campo soluzioni
Il cartello appeso alla porta poche ora prima della pensione e per chi ha lo smartphone, un messaggio sul cellulare. E dalla sera alla mattina 1.500 cernuschesi si sono trovati senza medico di famiglia. Tutti in crisi, tutti attaccati al telefono per chiedere alla sindaca Paola Colombo di metterci una pezza. Lei contatta Asst e ottiene "la presenza a turno di dottori di base all’ambulatorio del nostro ospedale e un centro vaccinale alla Casa della comunità", "un modo per garantire almeno una parziale continuità assistenziale e tamponare l’emergenza. La verità è che la situazione della sanità territoriale resta critica - dice - i disagi sono enormi, soprattutto per gli anziani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cernusco Possibile alla Marcia per la Pace della Martesana Sabato 27 settembre 2025 abbiamo partecipato alla Marcia per la Pace, che ha attraversato Cernusco sul Naviglio ed è stata promossa da tutta la Martesana. Un appuntamento che unisce il nost - facebook.com Vai su Facebook
Cernusco, emergenza medici di base: "La Regione metta in campo soluzioni" - Il cartello appeso alla porta poche ora prima della pensione e per chi ha lo smartphone, un messaggio sul cellulare. Secondo ilgiorno.it
cernusco s/n in 1500 senza medico, di marco (m5s): «emergenza senza fine, da regione lombardia nessuna soluzione a lungo termine» - L'interrogazione del Movimento Cinque Stelle Lombardia all'Assessore Guido Bertolaso, in merito all'emergenza medico di base a Cernusco sul Naviglio. Lo riporta milanotoday.it
Milano, 1500 pazienti restano senza medico: se sei tra questi, chiama questo numero - Un'intera zona a Milano resta senza medico di base: una situazione assurda, destinata a creare problemi. Come scrive milano.cityrumors.it