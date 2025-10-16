Il cartello appeso alla porta poche ora prima della pensione e per chi ha lo smartphone, un messaggio sul cellulare. E dalla sera alla mattina 1.500 cernuschesi si sono trovati senza medico di famiglia. Tutti in crisi, tutti attaccati al telefono per chiedere alla sindaca Paola Colombo di metterci una pezza. Lei contatta Asst e ottiene "la presenza a turno di dottori di base all’ambulatorio del nostro ospedale e un centro vaccinale alla Casa della comunità", "un modo per garantire almeno una parziale continuità assistenziale e tamponare l’emergenza. La verità è che la situazione della sanità territoriale resta critica - dice - i disagi sono enormi, soprattutto per gli anziani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cernusco, emergenza medici di base: "La Regione metta in campo soluzioni"