Cerno torna sul caso Salis | Fa la gara a spararla grossa su tutto Simbolo della casta che ha sempre combattuto

Iltempo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore del Tempo Tommaso Cerno, a Ore 14, tramissione di Rai 2, è tornato sulle parole di Ilaria Salis. L'europarlamentare aveva dato attribuito la morte dei carabinieri nel veronese al capitalismo. "Lei evidentemente - tuona Cerno - si sente sporca, tra virgolette, perché, con l'immunità parlamentare, è diventata il simbolo di quella casta che il suo partito ha sempre combattuto. E ora fa la gara a spararla grossa su tutto, compreso insultare degli eroi. Il tutto per 4 soldi per guadagnare". 🔗 Leggi su Iltempo.it

