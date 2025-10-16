Cerimonia per 80 anni Fao l' arrivo di Papa Leone accolto dagli applausi – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 L'arrivo di Papa Leone XIV alla Fao in occasione dell'80° anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Partecipano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fao Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Le parole del presidente della Repubblica Sergio #Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione del Museo e Rete per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao MuNe) nell'ambito delle iniziative per gli 80 anni della #FAO a Roma e della #GiornataMondialeAlimentazi - facebook.com Vai su Facebook
Una cerimonia per i 40 anni dell’International Police Association in Valle. #aostasera #eventi - X Vai su X
Cerimonia per 80 anni Fao, l'arrivo di Papa Leone accolto dagli applausi - (Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 L'arrivo di Papa Leone XIV alla Fao in occasione dell'80° anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. msn.com scrive
Cerimonia 80 anni Fao, l'arrivo della premier Meloni - (Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 L'arrivo di Giorgia Meloni alla Fao in occasione dell'80° anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Come scrive la7.it
Cerimonia 80 anni Fao, l'arrivo della premier Meloni – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 L'arrivo di Giorgia Meloni alla Fao in occasione dell'80° anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Come scrive open.online