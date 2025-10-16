Cercano casa i cani dell' uomo accusato di femminicidio a Lettomanoppello o finiranno in canile

Finiranno in canile se qualcuno non si fa avanti per adottarli. Serve un aiuto urgentemente per i due cani dell'uomo accusato di femminicidio a Lettomanoppello.I due cani, una femmina pastore tedesco e un maschio molossoide, non hanno colpe ma rischiano di finire in canile per sempre.Attualmente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

