Cerca di rubare gasolio dai serbatoi | sorpreso dai carabinieri e arrestato

Milanotoday.it | 16 ott 2025

Quando i carabinieri lo hanno sorpreso mentre cercava di rubare gasolio dai serbatoi ha cercato di scappare e una volta raggiunto ha aggredito i militari. Per lui sono scattate le manette.Un uomo di 30 anni, cittadino romeno e incensurato, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

