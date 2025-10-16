Centrodestra intesa sulla manovra | accordo raggiunto sulle banche dopo un giorno di tensioni Domani il via libera
Dopo una giornata ad altissima tensione, il centrodestra chiude l’accordo sulla legge di Bilancio, trovando una intesa sulle banche che consente al governo di portare domani mattina in Consiglio dei ministri il testo definitivo della manovra. L’intesa è arrivata in serata, durante un vertice a Palazzo Chigi convocato dalla premier Giorgia Meloni, al quale hanno partecipato i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e, in collegamento da Washington, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, impegnato al Fondo Monetario Internazionale. “Voi non credete ai miracoli, io invece ci credo ai miracoli”, ha detto Giorgetti ai giornalisti fuori dal vertice, confermando il clima di sollievo dopo ore di confronto serrato tra Lega e Forza Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
