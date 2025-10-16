Centro tennis di Lugo c’è il bando per l’impianto
Il consiglio comunale di Lugo ha deliberato all’unanimità le linee di indirizzo per la riqualificazione e successiva gestione dell’impianto sportivo del Centro Tennis intitolato ad Adriano Guerrini. La struttura è in gestione alla Uisp Ravenna Lugo il cui contratto di affidamento è in scadenza il prossimo dicembre, proprio per questo, così come è successo per la piscina comunale, si rende necessario definire quali siano le linee di indirizzo entro le quali andare a definire il successivo bando per la gestione dei prossimi cinque anni. "La struttura è pienamente funzionale – spiega il vicesindaco con delega allo sport, Luigi Pezzi –, ma abbiamo individuato alcuni lavori che, oltre a mantenere la piena funzionalità, sono anche migliorativi rispetto a quello che è lo standard attuale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
