Centro storico Salis chiede rafforzamento immediato delle misure di sicurezza

Mercoledì 15 ottobre si è tenuta, presso la prefettura di Genova, una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata per l'esame delle problematiche connesse alla sicurezza del centro storico cittadino, su richiesta della sindaca Silvia Salis.All'incontro.

