Centro storico l’iniziativa Attività nuove ed esistenti | contributi fino a 12mila euro

Grosseto, 16 ottobre 2025 – Incontro in Comune sul progetto relativo al bando in sostegno delle piccole realtà imprenditoriali del territorio. “Si tratta – spiegano il sindaco Vivarelli Colonna e gli assessori Simona Rusconi e Bruno Ceccherini– di un’iniziativa molto importante che mira a promuovere la nascita di nuove attività e, al tempo stesso, irrobustire le azioni di riqualificazione a favore del centro storico. Vogliamo, infine, contrastare il fenomeno dei troppi fondi sfitti in essere nel cuore del capoluogo”. Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 20. Il contributo, nato da un percorso condiviso con le principali associazioni di categoria di riferimento, mette a disposizione 100mila euro di contributi a fondo perduto destinati a microimprese del commercio, dell’artigianato, dei servizi alla persona e dell’agricoltura, ubicate nel centro storico o nelle area limitrofe, che hanno avviato, dal 1° gennaio 2025, o che avvieranno, entro il 30 giugno 2026, un’attività imprenditoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

