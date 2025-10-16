Centro sportivo Lavori in corso | via alla proroga

MONTEVARCHI Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica da parte dell’assessore ai Lavori pubblici Giacomo Brandi del Comune di Montevarchi, in riferimento a quanto pubblicato ieri sui lavori al centro sportivo di Levanella. "In merito all’articolo pubblicato riguardante i lavori del nuovo centro sportivo di Levanella, si precisa che la proroga di 40 giorni concessa all’impresa non coincide con la fine dell’intervento. Nelle ultime settimane l’Amministrazione ha deciso di ampliare il progetto con nuovi lavori di urbanizzazione che serviranno a valorizzare le aree esterne al polo sportivo e a creare una maggiore integrazione con il nuovo polo scolastico che sta sorgendo nell’area accanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro sportivo. Lavori in corso: via alla proroga

