Centro Nuoto un tavolo di confronto Uisp | Valutiamo assieme soluzioni
Uisp Ferrara, a seguito dell’incontro con la presidenza del Centro Nuoto Copparo, esprime forte preoccupazione per il destino dell’ impianto sportivo, che oggi rappresenta un presidio sociale, sanitario ed educativo per l’intera comunità. "Parliamo di un luogo – dichiara Eleonora Banzi, presidente Uisp Ferrara – che genera salute, relazioni e inclusione. Quando uno spazio come questo rischia la chiusura, non è ‘solo’ un problema gestionale: è una ferita aperta per il territorio”. L’ente annuncia la richiesta di un tavolo istituzionale con il Comune di Copparo, consapevole che non esistono soluzioni facili né promesse da fare con leggerezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
COPPARO, SITUAZIONE CRITICA DEL CENTRO NUOTO: FORTE PREOCCUPAZIONE DELLA CGIL. NECESSARIO UN CONFRONTO IMMEDIATO CON LA GESTIONE, LA PROPRIETÀ A TUTELA DEI LAVORATORI. La SLC CGIL esprime profonda pre - facebook.com Vai su Facebook
Centro Nuoto, un tavolo di confronto. Uisp: "Valutiamo assieme soluzioni" - La presidente provinciale Uisp Eleonora Banzi sollecita l’amministrazione comunale a un tavolo di confronto per salvare la struttura ... Scrive ilrestodelcarlino.it
La crisi del centro nuoto: "Allarme per i dipendenti" - Copparo, scende in campo la Cgil dopo l’annuncio della imminente chiusura. msn.com scrive
Rilancio del centro in alto mare. Il tavolo di confronto è già a rischio - In un tutti contro tutti rischia di saltare il tavolo di confronto tra residenti del centro, commercianti ed amministrazione comunale. Si legge su lanazione.it