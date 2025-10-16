Centro Nuoto un tavolo di confronto Uisp | Valutiamo assieme soluzioni

Uisp Ferrara, a seguito dell’incontro con la presidenza del Centro Nuoto Copparo, esprime forte preoccupazione per il destino dell’ impianto sportivo, che oggi rappresenta un presidio sociale, sanitario ed educativo per l’intera comunità. "Parliamo di un luogo – dichiara Eleonora Banzi, presidente Uisp Ferrara – che genera salute, relazioni e inclusione. Quando uno spazio come questo rischia la chiusura, non è ‘solo’ un problema gestionale: è una ferita aperta per il territorio”. L’ente annuncia la richiesta di un tavolo istituzionale con il Comune di Copparo, consapevole che non esistono soluzioni facili né promesse da fare con leggerezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

