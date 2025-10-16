Centro | Marattin sì a un' unica offerta politica liberaldemocratica

Iltempo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 16 ott (Adnkronos) - "Il Partito Liberaldemocratico non è nato per fomentare la competizione al centro, che tanti danni ha già fatto, ma per costruire un'unica offerta politica liberaldemocratica alle elezioni del 2027. Con chiunque abbia una visione di società liberal-riformatrice e sia alternativo a destra e sinistra. A fine inverno saremo pronti, in modo da fare più di un anno di campagna elettorale pancia a terra". Lo dice Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, al Riformista. "La sostanza politica è che vogliamo fare un progetto politico stabile e duraturo, la casa di tutti coloro che rifiutano il populismo, di destra e di sinistra, e il conservatorismo", conclude Marattin. 🔗 Leggi su Iltempo.it

centro marattin s236 a un unica offerta politica liberaldemocratica

© Iltempo.it - Centro: Marattin, sì a un'unica offerta politica liberaldemocratica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Centro Marattin S236 Unica