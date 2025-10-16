Centro | Marattin sì a un' unica offerta politica liberaldemocratica

Roma, 16 ott (Adnkronos) - "Il Partito Liberaldemocratico non è nato per fomentare la competizione al centro, che tanti danni ha già fatto, ma per costruire un'unica offerta politica liberaldemocratica alle elezioni del 2027. Con chiunque abbia una visione di società liberal-riformatrice e sia alternativo a destra e sinistra. A fine inverno saremo pronti, in modo da fare più di un anno di campagna elettorale pancia a terra". Lo dice Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, al Riformista. "La sostanza politica è che vogliamo fare un progetto politico stabile e duraturo, la casa di tutti coloro che rifiutano il populismo, di destra e di sinistra, e il conservatorismo", conclude Marattin. 🔗 Leggi su Iltempo.it

