Centrale del Caleotto la Lega sfida il PD | Firmate per il referendum

Leccotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apprendiamo con stupore che l'azienda coinvolta nel progetto di teleriscaldamento senta il bisogno di intervenire pubblicamente in risposta a considerazioni politiche espresse da forze legittimamente e democraticamente rappresentate sul territorio. Riteniamo, infatti, quantomeno singolare che, a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

centrale caleotto lega sfidaCentrale del Caleotto, la Lega sfida il PD: "Firmate per il referendum" - Piazza e Mauri: "Il progetto viola il Piano di Governo del Territorio. Da leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Centrale Caleotto Lega Sfida