Centrale del Caleotto Forza Italia replica al PD | Dichiarazioni che confermano le preoccupazioni

Leccotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime affermazioni del PD non fanno altro che rafforzare la nostra contrarietà al progetto della realizzazione di una centrale termica nel rione del Caleotto a ridosso di abitazioni e scuole."Il PD ammette la fuoriuscita di inquinanti"In particolare, la testuale citazione del comunicato del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

centrale caleotto forza italiaCentrale al Caleotto, PD contro Lega e Forza Italia: "Sbugiardati dai fatti e dai dati" - Referendum non ammesso, ma le autorizzazioni le dà la Provincia leghista" ... msn.com scrive

centrale caleotto forza italiaLEGA E FORZA ITALIA INSIEME IN PIAZZA CONTRO LA CENTRALE AL CALEOTTO - “In pochi minuti abbiamo capito che la preoccupazione è reale e diffusa – ha detto Carlo Piazza, candidato sindaco della Lega Lombarda – I cittadini sono stanchi di decisioni calate dall’alto, che ... Da lecconews.news

centrale caleotto forza italiaCentrale al Caleotto: il centrodestra chiede stop al progetto e assemblea pubblica - Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Lecco Ideale: "Salute e trasparenza prima di tutto, no a nuove emissioni in centro città" ... Si legge su leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Centrale Caleotto Forza Italia