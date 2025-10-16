Cent’anni presentato al Columbus Day di Chicago il manifesto per celebrare i 100 anni di Rosa Balistreri nel 2027

Palermotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manifesto, che raccoglie i valori e i principi ispirati alla vita e all’opera della grande cantautrice siciliana, è stato siglato da Ron Onesti per la Jccia – Joint Civic Committee of Italian Americans di Chicago, la più importante associazione degli italiani d’America in occasione del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cent8217anni presentato columbus day“Cent’anni”, presentato al Columbus Day di Chicago il Manifesto per celebrare i 100 anni di Rosa Balistreri nel 2027 - Chicago 16 ottobre — È stato ufficialmente presentato il Manifesto “Cent’anni”, documento fond ... Lo riporta mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Cent8217anni Presentato Columbus Day