censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Roma, 16 ott. (askanews) - Il 6 ottobre ha preso l'avvio il . L'edizione 2025 coinvolge 2.533 Comuni e circa 1,5 milioni di famiglie e individui. Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Grazie all'integrazione dei dati raccolti attraverso tre diverse rilevazioni campionarie - denominate "da Lista", "Areale - componente A" e "Areale - componente L2" - con quelli provenienti dalle fonti amministrative, il Censimento è in grado di restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell'intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del carico statistico sulle famiglie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

