Cena giusta sonno perfetto | i cibi che fanno dormire davvero

Roma - Un sonno profondo non si trova solo nel cuscino: inizia a tavola, con i cibi che rilassano e scelte che favoriscono la melatonina naturale. Addormentarsi facilmente è una conquista che parte dal piatto. Se hai provato di tutto – tisane, meditazione o libri infiniti – ma ancora conti le pecore, forse la risposta è più semplice: stai mangiando nel modo sbagliato. L’alimentazione e il sonno sono legati da un filo invisibile, quello del ritmo biologico che regola il nostro corpo. Ogni pasto è un segnale per l’organismo: i carboidrati integrali calmano, le proteine leggere favoriscono la sintesi di serotonina, le verdure e i latticini rilasciano minerali che rilassano i muscoli. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Cena giusta, sonno perfetto: i cibi che fanno dormire davvero

