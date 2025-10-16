Cedole librarie per scuole medie e superiori a Napoli 2025-26 pubblicato l'elenco dei beneficiari

Pubblicato l'elenco delle domande ammesse per i buoni libro 2025-26 delle scuole medie e superiori di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

AVVISO -Consegna cedole librarie- Si comunica ai genitori degli alunni della scuola primaria che il ritiro delle cedole librarie potrà essere effettuato a partire da mercoledì 8 ottobre presso l'ufficio anagrafe della casa Comunale in piazza Umberto I - facebook.com Vai su Facebook

Cedole librarie per scuole medie e superiori a Napoli 2025-26, pubblicato l’elenco dei beneficiari - Pubblicato l’elenco delle domande ammesse per i buoni libro 2025- Lo riporta fanpage.it

Cedole librarie, gli elenchi degli studenti ammessi - Pubblicati in forma anonimizzata, sono consultabili utilizzando il numero di domanda, e hanno valore di notifica agli interessati ... Come scrive napolitoday.it

Luigi Mennella sindaco: approvato elenco definitivo cedole librarie per le scuole secondarie - 700 istanze accolte, per una spesa complessiva che sfiora i 537mila euro. reportweb.tv scrive