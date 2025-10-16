Cedole librarie gli elenchi degli studenti ammessi

Sul sito del Comune di Napoli, (www.comune.napoli.itcedole-secondaria-2025) sono stati pubblicati gli elenchi degli studenti ammessi e non ammessi al beneficio delle cedole librarie per l’anno scolastico 20252026. Gli elenchi pubblicati in forma anonimizzata, sono consultabili utilizzando il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

