Cedole librarie gli elenchi degli studenti ammessi

Sul sito del Comune di Napoli, (www.comune.napoli.itcedole-secondaria-2025) sono stati pubblicati gli elenchi degli studenti ammessi e non ammessi al beneficio delle cedole librarie per l’anno scolastico 20252026. Gli elenchi pubblicati in forma anonimizzata, sono consultabili utilizzando il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

13/10/2025 | Determinazioni Dirigenziali Fornitura gratuita dei libri di testo (cedole librarie) per gli alunni delle scuole primarie A.S. 2025/2026. Impegno somme. https://tinyurl.com/ezrjb4xp - X Vai su X

AVVISO -Consegna cedole librarie- Si comunica ai genitori degli alunni della scuola primaria che il ritiro delle cedole librarie potrà essere effettuato a partire da mercoledì 8 ottobre presso l'ufficio anagrafe della casa Comunale in piazza Umberto I - facebook.com Vai su Facebook

Cedole librarie, gli elenchi degli studenti ammessi - Pubblicati in forma anonimizzata, sono consultabili utilizzando il numero di domanda, e hanno valore di notifica agli interessati ... Si legge su napolitoday.it

Luigi Mennella sindaco: approvato elenco definitivo cedole librarie per le scuole secondarie - 700 istanze accolte, per una spesa complessiva che sfiora i 537mila euro. Segnala reportweb.tv

Cedole librarie, quasi 2.700 beneficiari: a Torre del Greco investiti oltre 500mila euro per le famiglie - Approvati gli elenchi definitivi delle cedole librarie per le scuole di Torre del Greco: oltre 2. Da ilgazzettinovesuviano.com