Cede la carreggiata strada provinciale del Cerro a senso unico alternato

16 ott 2025

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che lungo la Strada Provinciale n. 39 del Cerro si è ulteriormente sviluppato un fenomeno di dissesto che ha determinato il cedimento parziale della carreggiata compromettendone la completa transitabilità.Data la necessità di mantenere in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

