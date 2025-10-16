Cede la carreggiata strada provinciale del Cerro a senso unico alternato

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che lungo la Strada Provinciale n. 39 del Cerro si è ulteriormente sviluppato un fenomeno di dissesto che ha determinato il cedimento parziale della carreggiata compromettendone la completa transitabilità.Data la necessità di mantenere in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Altre letture consigliate

| Alfa Romeo Tonale MY26 Con il restyling, l’Alfa Romeo Tonale si concede un’aria diversa, più compiuta nelle proporzioni. Uno dei limiti del primo modello era la sensazione di “leggerezza” visiva del corpo vettura, acuita da carreggiate piuttosto strette. Quell - facebook.com Vai su Facebook

Cede la strada del Cerro tra Bettola e Perino, senso unico alternato da oggi - Un fenomeno di dissesto si è sviluppato sulla strada provinciale 39 del Cerro, tra Bettola e Perino, causando il cedimento parziale della carreggiata e ... Lo riporta piacenzasera.it

Maltempo, cede la carreggiata sulla provinciale a Casarza Ligure - Genova – Chiusa la strada provinciale per Novano nel comune di Casarza Ligure per il cedimento della carreggiata. Da ilsecoloxix.it

Piove troppo, cede la carreggiata della provinciale a Casarza - Chiusa la strada provinciale per Novano in comune di Casarza Ligure per il cedimento della carreggiata. Lo riporta ansa.it