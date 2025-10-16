Cecilia Rodriguez prima foto da mamma con Clara Isabel al seno | Ignazio Moser La definizione di amore

Nella prima foto da mamma Cecilia Rodriguez "sfida" il tabù dell'allattamento, mostrandosi mentre tiene la piccola Clara Isabel attaccata al seno. Ignazio Moser, commosso dalla scena, non ha esitato a dedicare alla moglie delle dolcissime parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

