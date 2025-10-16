Cecilia Rodriguez mamma per la prima volta | le foto di Clara Isabel Moser

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo spoiler di zia Belen e le indiscrezioni sui social, i neo genitori hanno postato alcuni scatti della neonata sui loro account Instagram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cecilia rodriguez mamma per la prima volta le foto di clara isabel moser

© Gazzetta.it - Cecilia Rodriguez mamma per la prima volta: le foto di Clara Isabel Moser

Scopri altri approfondimenti

cecilia rodriguez mamma primaDopo lo spoiler di zia Belen e le indiscrezioni sui social, i neo genitori hanno postato alcuni scatti della neonata sui loro account Instagram - Ecco le prime foto di Clara Isabel pubblicate dalla showgirl argentina e dal neo papà Ignazio Moser. Come scrive msn.com

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori: le prime foto social di Clara Isabel - C ecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori: il 15 ottobre è nata Clara Isabel, la loro prima figlia. Scrive iodonna.it

cecilia rodriguez mamma primaCecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è nata la loro prima figlia, la dolce attesa è finita - Il momento che i fan attendevano con impazienza sembra finalmente essere arrivato. Scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Cecilia Rodriguez Mamma Prima