Cecilia Rodriguez è diventata mamma mercoledì 15 ottobre. "Tutto quello che ho desiderato per anni. Ed ora, vedere voi due insieme, mi riempie il cuore come mai niente l'aveva riempito prima, vi amo per sempre", ha scritto postando su Instagram un video di Ignazio Moser che culla dolcemente la figlia Clara Isabel. La piccola è nata con parto indotto e il papà sui social ha raccontato le 10 ore di attesa tra balletti e sport. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cecilia Rodriguez mamma, Ignazio Moser culla la piccola Clara Isabel a poche ore dal parto

