Cecilia Rodriguez mamma Ignazio Moser culla la figlia appena nata | Tutto quello che ho desiderato per anni

La piccola Clara Isabel è nata a Milano il 15 ottobre. La felicità del neo papà: "Siete la mia nuova definizione di amore". L'incontro nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2017, gli ostacoli da superare, le nozze: il percorso della coppia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cecilia Rodriguez mamma, Ignazio Moser culla la figlia appena nata: "Tutto quello che ho desiderato per anni"

