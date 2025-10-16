Cecilia Rodriguez il racconto del parto | 10 ore di induzione e un balletto

Ignazio Moser racconta il parto di Cecilia Rodriguez e la nascita di Clara Isabel, prima figlia della coppia. Un momento felice, ma anche particolarmente intenso, in cui Cecilia si è scoperta più forte e coraggiosa che mai, come svelato dal marito. Il parto di Cecilia Rodriguez raccontato da Ignazio Moser. Su Instagram, Ignazio Moser ha svelato che il parto di Cecilia Rodriguez è durato parecchio e ha richiesto anche una induzione al travaglio di ben 10 ore. Nelle Stories di Instagram, lo sportivo ed ex gieffino ha pubblicato una foto che lo ritrae con la figlia in braccio, in un momento tenerissimo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cecilia Rodriguez, il racconto del parto: 10 ore di induzione e un balletto

News recenti che potrebbero piacerti

Belén Rodriguez aveva fatto un piccolo spoiler, poi rimosso, in una storia su Instagram: “Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata” #CeciliaRodriguez #IgnazioMoser - X Vai su X

Auguri a Cecilia Rodriguez per la nascita della sua piccolina ? - facebook.com Vai su Facebook

Cecilia Rodriguez, il racconto del parto: 10 ore di induzione, la fitball e la prima poppata - Ha svelato che dopo circa 10 ore di induzione la bimba ancora non ne voleva sapere di uscire. Lo riporta gossip.it

Cecilia Rodriguez e il parto: “Dieci ore di induzione e un balletto, così è nata Clara Isabel” - Cecilia Rodriguez è diventata mamma dopo dieci ore di induzione, un “balletto” e un po’ di “sport” ... Come scrive fanpage.it

Cecilia Rodriguez: i dettagli del parto li svela Ignazio da papà innamorato - Sembra però che alla fine il parto naturale sia arrivato e Ignazio ringrazia chi ha aiutato sua moglie ... ultimenotizieflash.com scrive