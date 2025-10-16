Cecilia Rodriguez il racconto del parto | 10 ore di induzione e un balletto

Dilei.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ignazio Moser racconta il parto di Cecilia Rodriguez e la nascita di Clara Isabel, prima figlia della coppia. Un momento felice, ma anche particolarmente intenso, in cui Cecilia si è scoperta più forte e coraggiosa che mai, come svelato dal marito. Il parto di Cecilia Rodriguez raccontato da Ignazio Moser. Su Instagram, Ignazio Moser ha svelato che il parto di Cecilia Rodriguez è durato parecchio e ha richiesto anche una induzione al travaglio di ben 10 ore. Nelle Stories di Instagram, lo sportivo ed ex gieffino ha pubblicato una foto che lo ritrae con la figlia in braccio, in un momento tenerissimo. 🔗 Leggi su Dilei.it

cecilia rodriguez il racconto del parto 10 ore di induzione e un balletto

© Dilei.it - Cecilia Rodriguez, il racconto del parto: 10 ore di induzione e un balletto

News recenti che potrebbero piacerti

cecilia rodriguez racconto partoCecilia Rodriguez, il racconto del parto: 10 ore di induzione, la fitball e la prima poppata - Ha svelato che dopo circa 10 ore di induzione la bimba ancora non ne voleva sapere di uscire. Lo riporta gossip.it

cecilia rodriguez racconto partoCecilia Rodriguez e il parto: “Dieci ore di induzione e un balletto, così è nata Clara Isabel” - Cecilia Rodriguez è diventata mamma dopo dieci ore di induzione, un “balletto” e un po’ di “sport” ... Come scrive fanpage.it

cecilia rodriguez racconto partoCecilia Rodriguez: i dettagli del parto li svela Ignazio da papà innamorato - Sembra però che alla fine il parto naturale sia arrivato e Ignazio ringrazia chi ha aiutato sua moglie ... ultimenotizieflash.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Cecilia Rodriguez Racconto Parto