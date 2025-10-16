Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ufficialmente diventati genitori. È nata Clara Isabel, la loro primogenita, e i neogenitori hanno condiviso sui social le prime emozioni di questo momento indimenticabile. Tra tenerezza, gratitudine e lacrime di gioia, la coppia – sposata dallo scorso giugno – ha raccontato le ore intense del parto e l’amore immenso che li ha travolti alla vista della loro bambina. Le prime parole di Cecilia Rodriguez dopo il parto. La showgirl argentina, 35 anni, ha espresso tutta la sua felicità con un messaggio pieno d’amore pubblicato su Instagram. Accanto a una tenera immagine di Ignazio Moser che culla la neonata, Cecilia Rodriguez ha scritto: “Mi riempie il cuore, vi amo per sempre”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Cecilia Rodriguez e il parto: le rivelazioni di Ignazio Moser