Cecilia Rodriguez e il parto | le rivelazioni di Ignazio Moser
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ufficialmente diventati genitori. È nata Clara Isabel, la loro primogenita, e i neogenitori hanno condiviso sui social le prime emozioni di questo momento indimenticabile. Tra tenerezza, gratitudine e lacrime di gioia, la coppia – sposata dallo scorso giugno – ha raccontato le ore intense del parto e l’amore immenso che li ha travolti alla vista della loro bambina. Le prime parole di Cecilia Rodriguez dopo il parto. La showgirl argentina, 35 anni, ha espresso tutta la sua felicità con un messaggio pieno d’amore pubblicato su Instagram. Accanto a una tenera immagine di Ignazio Moser che culla la neonata, Cecilia Rodriguez ha scritto: “Mi riempie il cuore, vi amo per sempre”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Belén Rodriguez aveva fatto un piccolo spoiler, poi rimosso, in una storia su Instagram: “Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata” #CeciliaRodriguez #IgnazioMoser - X Vai su X
Auguri a Cecilia Rodriguez per la nascita della sua piccolina ? - facebook.com Vai su Facebook
L'induzione durata 10 ore, gli esercizi sulla fitball: tutti i dettagli sul parto di Cecilia Rodriguez (svelati da Ignazio Moser) - Ieri, 15 ottobre, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno annunciato la nascita della loro primogenita Clara Isabel. Riporta today.it
Cecilia Rodriguez e il parto: “Dieci ore di induzione e un balletto, così è nata Clara Isabel” - Cecilia Rodriguez è diventata mamma dopo dieci ore di induzione, un “balletto” e un po’ di “sport” ... Secondo fanpage.it
Cecilia Rodriguez, il racconto del parto: 10 ore di induzione, la fitball e la prima poppata - Ha svelato che dopo circa 10 ore di induzione la bimba ancora non ne voleva sapere di uscire. gossip.it scrive