Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la nascita di Clara Isabel emoziona il web
La nascita di Clara Isabel Moser ha commosso migliaia di persone sui social. Dopo l’annuncio ufficiale del papà Ignazio Moser, anche la neomamma Cecilia Rodriguez ha condiviso la sua gioia con i fan, raccontando con parole toccanti l’arrivo della sua prima figlia. Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, la showgirl argentina, 35 anni, ha scritto un messaggio pieno d’amore e gratitudine: “Tutto quello che ho desiderato per anni. Ed ora, vedere voi due insieme, mi riempie il cuore come mai niente l’aveva riempito prima, vi amo per sempre”. Nel video pubblicato su Instagram, si vede Ignazio cullare dolcemente la neonata tra le braccia, un momento di pura tenerezza che ha conquistato il web. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
