È nata Clara Isabel, figlia della coppia di influencer Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I genitori hanno condiviso subito la notizia sui loro social il 15 ottobre. “Tutto quello che ho desiderato per anni. E ora, vedere voi due insieme, mi riempie il cuore come mai niente me l’aveva riempito prima, vi amo per sempre”, ha scritto in una storia Instagram la 35enne argentina. “Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo. vi amo!”, ha detto il papà in un post. Cecilia Rodriguez (imprenditrice digitale nonché sorella di Belen) e Ignazio Moser (anche lui influencer e figlio del famoso ciclista Francesco Moser) stanno insieme dal 2017. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser genitori, è nata Clara Isabel

