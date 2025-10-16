Cecilia Rodriguez è diventa mamma il racconto del parto | Dieci ore di induzione e un paio di balletti

Comingsoon.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A meno di un giorno dalla nascita della piccola Clara Isabel, Ignazio Moser è tornata sui social a raccontare il momento del parto e come l'ha vissuto Cecilia Rodriguez. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

cecilia rodriguez 232 diventa mamma il racconto del parto dieci ore di induzione e un paio di balletti

© Comingsoon.it - Cecilia Rodriguez è diventa mamma, il racconto del parto: "Dieci ore di induzione e un paio di balletti"

Scopri altri approfondimenti

cecilia rodriguez 232 diventaCecilia Rodriguez &#232; diventa mamma, il racconto del parto: "Dieci ore di induzione e un paio di balletti" - A meno di un giorno dalla nascita della piccola Clara Isabel, Ignazio Moser è tornata sui social a raccontare il momento del parto e come l'ha vissuto Cecilia Rodriguez. Da comingsoon.it

cecilia rodriguez 232 diventaCecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori: &#232; nata Clara Isabel - Fiocco rosa per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è nata la loro primogenita Clara Isabel. Lo riporta msn.com

cecilia rodriguez 232 diventaCecilia Rodriguez diventa mamma: &#232; nata Clara Isabel. La dolce dedica di Ignazio Moser ma Belen "ruba" la scena ai neo genitori - Il periodo (metà ottobre) così come il nome (Clara Isabel) erano già stati anticipati dalla sorella di Belen ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cecilia Rodriguez 232 Diventa