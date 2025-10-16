Cecilia Rodriguez è diventa mamma il racconto del parto | Dieci ore di induzione e un paio di balletti

A meno di un giorno dalla nascita della piccola Clara Isabel, Ignazio Moser è tornata sui social a raccontare il momento del parto e come l'ha vissuto Cecilia Rodriguez. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Cecilia Rodriguez è diventa mamma, il racconto del parto: "Dieci ore di induzione e un paio di balletti"

Cecilia Rodriguez è diventa mamma, il racconto del parto: "Dieci ore di induzione e un paio di balletti" - A meno di un giorno dalla nascita della piccola Clara Isabel, Ignazio Moser è tornata sui social a raccontare il momento del parto e come l'ha vissuto Cecilia Rodriguez. Da comingsoon.it

