Ceccarelli sorride per le regionali E sarà in campo per il Comune di Arezzo

Vincenzo Ceccarelli è il capogruppo uscente del Pd in consiglio regionale. E' stato il campione aretino di preferenze del 2020 e ha vissuto da spettatore interessato quest'ultima tornata elettorale. Si è visto un po' dappertutto agli eventi Dem. Arezzo, rimasto con un solo consigliere di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it