C'è un comune in Italia che ti paga 100mila euro per vivere in un borgo ecco come funziona e come iscriversi

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa provincia italiana, il cui comune ti paga fino a 100mila euro per trasferirti nei borghi a rischio spopolamento. Tra agevolazioni finanziarie, incentivi e panorami mozzafiato è facile lasciarsi tentare dal progetto. Ecco come funziona nel pratico il progetto e chi può accedervi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Su Comune bandiera Palestina al posto della italiana, polemiche - Sulla facciata del Comune di Cisternino, in provincia di Brindisi, le bandiere dell'Italia e dell'Europa sono state, sostituite da quelle della Palestina e della pace. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: C 232 Comune Italia