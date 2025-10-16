Ce la faranno i robotaxi di Waymo a districarsi tra i vicoli di Londra? Lo scopriremo nel 2026

Wired.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio di taxi autonomo di Google debutterà nel Regno Unito il prossimo anno, inaugurando una nuova fase e mettendo alla prova la sua tecnologia nelle strade di Londra. 🔗 Leggi su Wired.it

ce la faranno i robotaxi di waymo a districarsi tra i vicoli di londra lo scopriremo nel 2026

© Wired.it - Ce la faranno i robotaxi di Waymo a districarsi tra i vicoli di Londra? Lo scopriremo nel 2026

Leggi anche questi approfondimenti

ce faranno robotaxi waymoWaymo, i robotaxi di Google pronti all’arrivo in Europa nel 2026? Ecco cosa sappiamo sulle auto a guida autonoma della Big Tech - Waymo, la società di Google specializzata in robotaxi, è pronta a metterli su strada a Londra. Scrive startupitalia.eu

ce faranno robotaxi waymoTaxi autonomo Waymo fa inversione a U: la polizia vuole fargli la multa ma... - Un robotaxi Waymo ha violato il codice stradale, ma in California non è possibile multare le auto autonome: il paradosso che fa discutere. Secondo auto.everyeye.it

ce faranno robotaxi waymoLe auto a guida autonoma Waymo commettono infrazioni ma non vengono multate: la legge non lo prevede - Robotaxi Waymo commettono infrazioni ma non possono essere multati perchè mancano regole chiare per le auto a guida autonoma. Riporta quotidianomotori.com

Cerca Video su questo argomento: Ce Faranno Robotaxi Waymo