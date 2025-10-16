Ce la faranno i robotaxi di Waymo a districarsi tra i vicoli di Londra? Lo scopriremo nel 2026
Il servizio di taxi autonomo di Google debutterà nel Regno Unito il prossimo anno, inaugurando una nuova fase e mettendo alla prova la sua tecnologia nelle strade di Londra. 🔗 Leggi su Wired.it
