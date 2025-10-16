C' è il dispositivo per suicidio assistito il giudice ordina all' Asp di Firenze | Sia fornito
Trovato un dispositivo che consentirebbe a Libera, affetta da sclerosi multipla che l’ha paralizzata dal collo in giù, di potersi autosomministrare il farmaco letale per il suicidio assistito a cui ha avuto accesso. E ieri il giudice di Firenze a cui la donna si era rivolta, ha ordinato all’Asl Toscana Nord Ovest di fornire entro 15 giorni la strumentazione, verificandone funzionalità e compatibilità,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondisci con queste news
Manuela Murgia, 16 anni, fu trovata morta il 5 febbraio 1995 nel canyon di Tuvixeddu, a Cagliari Le indagini sul caso erano state archiviate più volte per suicidio, ma a marzo 2024 la Procura di Cagliari ha deciso di riaprire le indagini sulla base di diversi elem - facebook.com Vai su Facebook
C'è il dispositivo per suicidio assistito, il giudice ordina all'Asp di Firenze: "Sia fornito" - Trovato un dispositivo che consentirebbe a Libera , affetta da sclerosi multipla che l’ha paralizzata dal collo in giù, di potersi autosomministrare il ... Da msn.com