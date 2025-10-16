Trovato un dispositivo che consentirebbe a Libera, affetta da sclerosi multipla che l’ha paralizzata dal collo in giù, di potersi autosomministrare il farmaco letale per il suicidio assistito a cui ha avuto accesso. E ieri il giudice di Firenze a cui la donna si era rivolta, ha ordinato all’Asl Toscana Nord Ovest di fornire entro 15 giorni la strumentazione, verificandone funzionalità e compatibilità,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - C'è il dispositivo per suicidio assistito, il giudice ordina all'Asp di Firenze: "Sia fornito"