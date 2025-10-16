C’è chi non partecipa per sostenere la causa palestinese Io mi limiterò a presentare parlerà l’arte | Ema Stokholma inaugura la Festa del Cinema di Roma 2025

Ilfattoquotidiano.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Ema Stokholma la protagonista della giornata inaugurale della Festa del Cinema di Roma 2025, che si è aperta mercoledì 15 ottobre e proseguirà fino al 26. La dj, conduttrice e attrice italo-francese ha sfilato per prima sul red carpet, accogliendo pubblico e ospiti nel ruolo di madrina e presentatrice della ventesima edizione della kermesse. Visibilmente emozionata, Stokholma ha raccontato a Roma Today: “ Ho il cuore che batte fortissimo, non mi succedeva da un po’”. Dal tappeto rosso ha ricordato il suo legame con la Capitale: “Sono romana d’adozione – spiega – quando sono arrivata da adolescente questa città mi ha amata e io amo lei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

c8217232 chi non partecipa per sostenere la causa palestinese io mi limiter242 a presentare parler224 l8217arte ema stokholma inaugura la festa del cinema di roma 2025

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è chi non partecipa per sostenere la causa palestinese. Io mi limiterò a presentare, parlerà l’arte”: Ema Stokholma inaugura la Festa del Cinema di Roma 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Partecipa Sostenere Causa