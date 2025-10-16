C' è chi dentro la Lega chiede lo stop al team Vannacci
AGI - Il tam tam all'interno della Lega è iniziato dopo l' esito del voto in Toscana, ma anche prima delle elezioni la richiesta era già sul tavolo: i presidenti di Regione e molti 'big' del partito chiedono sotto traccia - e potrebbero farlo pubblicamente nelle prossime ore - che non ci siano più 'strutture parallele', che si metta uno stop ai 'team' di Vannacci. " La Lega deve essere una sola. Passiamo la metà del tempo - spiega un senatore del partito di via Bellerio - a districarci tra i contenziosi che scoppiano sul territorio.". I 'Vannacci Team' del Movimento 'Il mondo al contrario' sono sparsi su tutta Italia. 🔗 Leggi su Agi.it
