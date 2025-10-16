Cdp Venture Capital lancia Novagri progetto di sistema per la filiera agroalimentare | 6 startup in 3 anni

Cdp Venture Capital  lancia  Novagria Ventures, un progetto di venture building per la filiera agroalimentare, allo scopo di stimolare la nascita di nuove imprese innovative in grado di sostenere “l’efficientamento” dell’intera catena di valore del mercato. L’iniziativa è stata presentata oggi presso la sede di Le Village by CA Parma, alla presenza delle Istituzioni nazionali e locali e dei vertici di tutti i partner coinvolti. Attraverso il  Fondo Boost Innovation, Cdp Venture Capital – di intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy  – ha favorito la costituzione  Novagria Ventures, società   di scopo  dedicata alla costruzione e al lancio di nuove iniziative imprenditoriali  che svilupperanno prodotti o servizi per la digitalizzazione e l’innovazione delle PMI che operano nella filiera agroalimentare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

