CdA Juventus Exor e Tether hanno presentano i candidati | presenti Ferrero e Comolli non c’è Scanavino Tutti i dettagli

CdA Juventus, depositate le liste di Exor e Tether: Ferrero e Comolli tra i candidati, non figura Scanavino. Gli aggiornamenti Il futuro della Juventus si prepara a vivere una svolta significativa. In vista dell’assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 7 novembre, chiamata ad approvare il bilancio, il club bianconero ha ufficializzato il deposito di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

