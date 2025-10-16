CdA Juve, Exor e Tether hanno presentato le liste dei candidati: tutti i dettagli su quello che sta accadendo. Il futuro della Juventus prende forma. In vista dell’assemblea degli azionisti, convocata per il prossimo 7 novembre per approvare il bilancio, il club bianconero ha ufficializzato il deposito di due distinte liste di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Una mossa che apre a uno scenario inedito, con l’azionista di maggioranza Exor che dovrà confrontarsi con le proposte del secondo socio, il colosso delle criptovalute Tether. La prima lista, come da prassi, è quella presentata da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che detiene il 65,4% del capitale sociale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - CdA Juve, Exor e Tether hanno presentato le liste dei candidati: ci sono Ferrero e Comolli mentre non c’è Scanavino. Tutti i nomi e quello che c’è da sapere