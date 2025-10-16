Cazzullo disperato che Cabrini apprezzi Meloni Quanto conformismo neanche fosse Giovanna d’Arco video

“Perfino Antonio Cabrini” ..Aldo Cazzullo è sgomento che un grande calciatore, eroe del Mundial di Spagna, possa apprezzare la premier Meloni, come espresso in un’intervista. L’ editorialista, scrittore e conduttore, ospite di Lilli Gruber ad Otto e mezzo è stato particolarmente acido nei giudizi sulla presidente del Consiglio, “Vedo tanto conformismo su di lei”. Ecco un altro che non si capacita che l’opinione pubblica abbia un pensiero difforme da quello che pensa lui e da altri come lui. Si è detto “colpito” infatti che un grande campione della Juventus abbia detto di apprezzare la chiarezza della premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

