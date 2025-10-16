Cavallo trovato morto a Catania | indagini in corso

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della Polizia e della Polizia Locale. Ieri mattina, 15 ottobre, la Polizia di Stato è intervenuta in viale Andrea Doria, nei pressi della cittadella universitaria, dopo la segnalazione della presenza di un cavallo deceduto e di un calesse sulla carreggiata in direzione Misterbianco. Sul posto erano già presenti gli agenti della Polizia Locale, impegnati a gestire la viabilità e a effettuare i rilievi di competenza fin dalle ore 5.30. Poco dopo è arrivato anche il medico del Servizio di sanità pubblica veterinaria del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Catania per valutare la situazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cavallo trovato morto a Catania: indagini in corso

Approfondisci con queste news

Questa mattina, intorno alle sei, un cavallo è stato trovato morto in via Odorico da Pordenone, sulla circonvallazione di Catania. L'animale, ancora agganciato a un calesse artigianale, giaceva all'altezza del "torna indietro" della Cittadella Universitaria, in dir - facebook.com Vai su Facebook

Catania, il cavallo morto sulla Circonvallazione: indagini ed esposto - Nel specifico, il fatto di ieri – con un cavallo morto d’infarto lungo la Circonvallazione di Catania all’altezza della rotonda di viale Odorico da Pordenone – è finito inevitabilmente sotto la lente ... Riporta livesicilia.it

Catania, cavallo morto sulla Circonvallazione: il Partito Animalista Italiano presenta un esposto in Procura - L’episodio ha subito richiamato l’attenzione di automobilisti e residenti e ha provocato rallentamenti al traffico. Secondo catanianews.it

Catania, cavallo morto sulla Circonvallazione: traffico in tilt - CATANIA – Un cavallo morto, rinvenuto questa mattina, sull’asfalto di viale Odorico da Pordenone. Lo riporta livesicilia.it