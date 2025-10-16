Cavallo morto in circonvallazione controlli in una scuderia di Picanello | contestate infrazioni stradali al conducente

Ieri mattina la polizia di Stato è intervenuta in viale Andrea Doria per eseguire degli accertamenti sulla morte del cavallo che, all'alba, si è accasciato sull'asfalto, morendo poco dopo, intorno alle 5 e 30. Sul posto presente anche la polizia municipale, alle prese con non pochi problemi per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

