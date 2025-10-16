Cavalieri il tour virtuale Dalle bandiere alle galee Pronto il sito con i tesori
Chiusa da oltre due anni, tranne che per alcuni eventi, ma visitabile ora virtualmente. Un’opportunità importante di mantenere viva la memoria, la storia e di ammirare arte e bellezza, grazie al nuovo sito che fa parte del "Progetto Piazza dei Cavalieri", realizzato in collaborazione tra Scuola Normale superiore e Fondazione Pisa. A maggio 2024 la scuola di eccellenza e la Soprintendenza di Pisa e Livorno hanno siglato "un accordo che impegna i due enti a intraprendere azioni proattive di ricerca scientifica e promozione culturale dell’edificio chiuso dal giugno 2023 per motivi di sicurezza e interessato a importanti lavori di ristrutturazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it
