Cattedrali urbane l’intimità della città nello sguardo di Anna Rosati

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. Nell’esperienza dello sguardo sopravvive un momento nel quale l’ordinario sembra cedere il passo all’inatteso, ed è esattamente lì che si colloca Cattedrali Urbane, il progetto di Anna Rosati approdato a Bergamo presso QWork, nell’ambito della XII edizione di Art2Night, e sino a novembre, trasformando uno spazio contemporaneo di lavoro condiviso in laboratorio di percezione e memoria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it