Caterina Cornaro Experience | Bergamo celebra la regina che ispirò Donizetti

Bergamonews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. Al Teatro Donizetti si riaccendono i riflettori su una delle figure più affascinanti del repertorio operistico: Caterina Cornaro, regina di Cipro e protagonista dell’opera che Gaetano Donizetti compose negli ultimi anni della sua carriera. Nel pomeriggio di mercoledì 15 ottobre è stata inaugurata la mostra “Caterina Cornaro Experience. Una regina da ricordare”, che sarà aperta fino al 30 novembre 2025, ed è promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti, nell’ambito del Festival Donizetti Opera 2025, in collaborazione con Accademia Carrara, Biblioteca Civica Angelo Mai, Fondazione Arte della Seta Lisio e Museo delle Storie di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

