Caterina Cornaro Experience | Bergamo celebra la regina che ispirò Donizetti
Bergamo. Al Teatro Donizetti si riaccendono i riflettori su una delle figure più affascinanti del repertorio operistico: Caterina Cornaro, regina di Cipro e protagonista dell’opera che Gaetano Donizetti compose negli ultimi anni della sua carriera. Nel pomeriggio di mercoledì 15 ottobre è stata inaugurata la mostra “Caterina Cornaro Experience. Una regina da ricordare”, che sarà aperta fino al 30 novembre 2025, ed è promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti, nell’ambito del Festival Donizetti Opera 2025, in collaborazione con Accademia Carrara, Biblioteca Civica Angelo Mai, Fondazione Arte della Seta Lisio e Museo delle Storie di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
RIEVOCAZIONE STORICA PER LA FESTA DEL PATRONO DI ISEO Nel programma delle celebrazioni per il Santo Patrono San Vigilio, torna l’attesissima Rievocazione Storica: la Regina Caterina Cornaro farà il suo ingresso in città accompagnata dal tradizio - facebook.com Vai su Facebook
Caterina Cornaro - A Venezia, l’ambasciatore Mocenigo irrompe nella sala delle cerimonie dove si preparano le nozze fra Caterina e Gerardo, un giovane francese, e fa sospendere la cerimonia. Scrive ecodibergamo.it
Donizetti Opera Festival, si apre con Caterina Cornaro diretta dal nuovo direttore Riccardo Frizza - Inizia con l'ultima opera composta da Gaetano Donizetti l'undicesima edizione del Festival che gli dedica Bergamo, la sua città natale. bergamo.corriere.it scrive