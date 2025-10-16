Bergamo. Al Teatro Donizetti si riaccendono i riflettori su una delle figure più affascinanti del repertorio operistico: Caterina Cornaro, regina di Cipro e protagonista dell’opera che Gaetano Donizetti compose negli ultimi anni della sua carriera. Nel pomeriggio di mercoledì 15 ottobre è stata inaugurata la mostra “Caterina Cornaro Experience. Una regina da ricordare”, che sarà aperta fino al 30 novembre 2025, ed è promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti, nell’ambito del Festival Donizetti Opera 2025, in collaborazione con Accademia Carrara, Biblioteca Civica Angelo Mai, Fondazione Arte della Seta Lisio e Museo delle Storie di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Caterina Cornaro Experience”: Bergamo celebra la regina che ispirò Donizetti