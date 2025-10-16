Catania operazione contro le corse clandestine di cavalli | sequestro e indagini della Procura

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ordinanza di sequestro e indagini coordinate. Su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito un’ ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania. Il provvedimento riguarda due persone indagate – nel rispetto della presunzione di innocenza – per concorso aggravato in competizioni tra animali, con il coinvolgimento di minorenni e l’uso di videoriproduzioni delle gare. Le indagini e le attività di monitoraggio. L’inchiesta, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo tra novembre 2023 e gennaio 2024, ha documentato sei allenamenti e quattro competizioni clandestine tra cavalli lungo la strada SR Mareneve nel comune di Linguaglossa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

