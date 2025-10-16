Catania gare ippiche clandestine | sequestrati cavalli e calessi
Corse ippiche clandestine a Randazzo. I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo nei confronti di due soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di concorso aggravato in competizioni tra animali, avvalendosi di soggetti minorenni e utilizzando videoriproduzioni contenenti scene delle competizioni. L’indagine, sviluppata tra novembre 2023 e gennaio 2024, ha consentito di monitorare, sul tratto stradale SR Mareneve del comune di Linguaglossa, sei allenamenti tenutisi tra il novembre 2023 e gennaio 2024, e quattro competizioni clandestine tra cavalli avvenute il 12 e 19 dicembre 2023 e il 6 e 21 gennaio 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
FIPE, PESISTICA PARALIMPICA A MILITELLO GARE DI COPPA ITALIA Militello in Val di Catania, Palazzetto dello Sport: domenica 12 ottobre, dalle ore 11, si svolgerà la Coppa Italia di Para Powerlifting maschile e femminile, nell'ambito delle attività annua - facebook.com Vai su Facebook
| CALENDARIO Le gare del Catania nel mese di Ottobre #CataniaFC - X Vai su X
Catania, gare ippiche clandestine: sequestrati cavalli e calessi - I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza di sequestro ... Da stream24.ilsole24ore.com
Randazzo, corse ippiche clandestine: sequestrati cavallo e calesse a una "scuderia" VIDEO - Durante le indagini tra il novembre 2023 e gennaio 2024 registrati sei allenamenti e quattro competizioni clandestine tra cavalli sulla strada “Mareneve” nel comune di Linguaglossa ... Lo riporta rainews.it
Corse clandestine a Catania, un cavallo stroncato sull’asfalto: l’appello del partito animalista - L'appello del Partito Animalista: "Fermate lo sfruttamento". Lo riporta catania.liveuniversity.it