Corse ippiche clandestine a Randazzo. I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo nei confronti di due soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di concorso aggravato in competizioni tra animali, avvalendosi di soggetti minorenni e utilizzando videoriproduzioni contenenti scene delle competizioni. L’indagine, sviluppata tra novembre 2023 e gennaio 2024, ha consentito di monitorare, sul tratto stradale SR Mareneve del comune di Linguaglossa, sei allenamenti tenutisi tra il novembre 2023 e gennaio 2024, e quattro competizioni clandestine tra cavalli avvenute il 12 e 19 dicembre 2023 e il 6 e 21 gennaio 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Catania, gare ippiche clandestine: sequestrati cavalli e calessi