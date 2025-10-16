Catania | arrestata una 49enne per spaccio di droga
Operazione dei Carabinieri nel centro cittadino. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una donna di 49 anni residente a Catania, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L'indagine e l'intervento. L'operazione è nata da un' attività info-investigativa condotta dai militari, che avevano raccolto segnalazioni su un possibile traffico di droga nel cuore della città, nei pressi di Piazza Stesicoro.
