Catania al via la trasformazione di Piazza Pietro Lupo e Piazza Angelo Majorana – FOTO

Un progetto di rigenerazione urbana per il cuore di San Berillo. Sta per partire il cantiere di riqualificazione delle Piazze Pietro Lupo e Angelo Majorana, nel quartiere San Berillo di Catania. L'avvio dei lavori segue la conclusione delle procedure di gara gestite da Invitalia per conto del Comune di Catania, con un investimento complessivo di 3,9 milioni di euro, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della misura "Piani Urbani Integrati" (Missione 5, Componente 2 – Investimento 2.2). L'appalto è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa composto da Consorzio Stabile Progettisti Costruttori (mandataria), Consorzio Stabile Build, S.

