Castelnuovo scrive | il primo salone del libro castelnovese

Veronasera.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima edizione di “Castelnuovo scrive”, salone del libro castelnovese, un’iniziativa culturale voluta dall’amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda per valorizzare gli autori del territorio e offrire loro uno spazio di visibilità e incontro con la cittadinanza. L’evento si terrà sabato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

castelnuovo scrive primo salone“Castelnuovo Scrive”: al via il primo salone del libro locale - "Castelnuovo scrive" è il salone dei libri di Castelnuovo del Garda per dare spazio e visibilità agli scrittori del territorio ... Riporta veronaoggi.it

Castelnuovo del Garda: il salone del libro promuove cultura locale - Il salone del libro a Castelnuovo del Garda valorizza la cultura locale, offrendo spazio agli autori del territorio. Come scrive gardanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Castelnuovo Scrive Primo Salone